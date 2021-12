Narty w Polsce 2021/2022: Pierwsze stoki otwarte: Karpacz, Szczyrk, Bukowina. Gdzie jechać? 6 miejscowości, które warto odwiedzić tej zimy

Narty w Polsce 2021. Otwarte stoki

Stan wyjątkowy w Czechach. Co to oznacza dla turystów?

Narty w Polsce. Gdzie jechać?

W Polsce do wyboru mamy kilkadziesiąt ośrodków narciarskich, z których większość położona jest w Małopolsce, na Śląsku i w województwie dolnośląskim. Największą popularnością cieszą się te położone na Podhalu i to tam, szczególnie w okresie ferii zimowych, spotkamy najwięcej turystów.

Polscy narciarze chętnie wybierają krajowe ośrodki m.in. ze względu na koszty wyjazdu. Ceny noclegów i skipassów są ponad połowę niższe w alpejskich kurortach w Austrii czy we Włoszech. Podobnie z kosztami wypożyczenia sprzętu - w Polsce narty na cały dzień można wypożyczyć za ok. 50-60 zł, podczas gdy np. w ośrodkach we Włoszech jest to koszt przynajmniej 100 zł za dzień.