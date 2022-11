Narty w Polsce: wyjątkowe trasy zjazdowe na zimowy weekend i urlop. Która jest najdłuższa, która najtrudniejsza, gdzie jest najpiękniej?

Narty na rekordowej trasie. Która z polskich tras zjazdowych jest najdłuższa?

Mierzenie długości tras narciarskich bywa trudne. Ośrodki narciarskie lubią chwalić się swoimi stokami, ale oficjalne pomiary nie zawsze są dokładne. Specjaliści z portalu Ski Info zmierzyli długość polskich tras narciarskich z pomocą zdjęć satelitarnych?

Która trasa narciarska jest najdłuższa w Polsce? Poniżej prezentujemy polskie podium najdłuższych tras zjazdowych.

Miejsce 3: Skrzyczne – Szczyrk (Centralny Ośrodek Sportowy)

Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Na jego stokach można śmigać po wielu trasach zjazdowych, nad którymi opiekę sprawuje kilka ośrodków narciarskich Szczyrku. Szczyrk to popularny kurort turystyczny, który zimą przyciąga miłośników białego szaleństwa. Najdłuższa z tutejszych nartostrad prowadzi ze szczytu Skrzycznego aż do miasteczka i ma łącznie 3300 m długości.