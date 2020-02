Nasz 1 procent ma wielką moc. Pomóżmy chorym z Sądecczyzny [ZDJĘCIA]

Wśród nich jest czteromiesięczna Julia Nosal, która cierpi na wrodzone obniżone napięcie mięśniowe i niewydolność oddechową. Gdy przyszła na świat nie potrafiła ssać ani połykać. Co gorsze wykryto u niej guza móżdżku. Julia przeszła niejedną skomplikowaną operację. Przy jednej z nich poszło coś nie tak. W jej maleńkiej głowie pojawiło się krwawienie. Potem okazało się, że przez to ma wodogłowie pokrwotoczne i dużo uszkodzeń mózgu.

Podatnicy na rozliczenie z fiskusem mają czas do końca kwietnia. Już od 15 lutego na Portalu Podatkowym będzie można zapoznać się z PIT-em przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową. Warto już dziś zastanowić się, komu przekazać jeden procent naszego podatku. Choć może to być niewielka kwota to wiele osób i organizacji czeka właśnie na nią.

Życie Julii jest jak tykająca bomba. U tak małych dzieci nie stosuje się chemioterapii. Jedyne co można to czekać i obserwować, co będzie dalej. Rodzice czuwają przy niej cały czas, bo mała podpięta jest do pulsometru, a jedzenie dostaje przez sondę. Dziewczynka wymaga teraz bardzo intensywnej rehabilitacji ruchowej i neurologopedycznej. Wizyty u lekarzy, konsultacje i ćwiczenia wiele kosztują, a bliskich dziewczynki nie zawsze na nie stać. Julce można pomóc przekazując 1 procent podatku (nr KRS 00000 20382, cel szczegółowy Julia Nosal).

Na leczenie, rehabilitację i specjalistyczne turnusy pieniędzy potrzebuje także niespełna roczna Maja Ogorzałek, która na świat przyszła za wcześnie. Miała maleńkie płuca, wiotką krtań i ciężko się jej oddychało, dlatego musiała zostać umieszczona w inkubatorze. Maja to wcześniak, który cierpi także na zespół Downa i niedomykalność wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej serca. Potrzebuje ciągłej rehabilitacji, związanej z wiotkością mięśni całego ciała, a także rehabilitacji nóżek, bo ma wadę stóp końsko-szpotawych. Marzę o tym, aby kiedyś stanąć na nogi. Jeden procent może jej bardzo pomóc (nr KRS 00000 20382, cel szczegółowy Maja Ogorzałek).