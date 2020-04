Nasz Nowy Dom w Gorlicach. Zobaczcie, jak teraz mieszka rodzina Wiejaczków. Mamy zdjęcia

Pani Jadzia krząta się po jasnej, pięknej kuchni. - Przez pierwszy miesiąc, to ja co rusz mówiłam: Niech mnie ktoś uszczypnie. Nie wierzyłam, że to wszystko się wydarzyło, że tak bardzo los się do nas uśmiechną - mówi, z wzruszeniem, które wciąż jej nie opuszcza.

Pokazuje kolejno całą zabudowę, piekarnik, zmywarkę, nawet zastawę, którą dostała w wyposażeniu od polsatowskiego programu Nasz Nowy Dom. Z wszystkiego cieszy się, jak dziecko. Po tym, jak w swoim życiu przez problemy córki wypłakała morze łez, jak została z mężem rodziną zastępczą do swojego trzyletniego wówczas wnuka, przyszła pora na szczęście!

Do programu zgłosiła ich wnuczka - 16-letnia Julia Wojtaszek. W uzasadnieniu pisała - Kuba ma dopiero jedenaście lat, a już naprawdę dużo przeżył. Matka porzuciła go, kiedy był jeszcze małym chłopcem, a prawną opiekę nad nim przejęli: babcia i dziadek - czytamy - Jest on sympatycznym, bardzo inteligentnym i wesołym chłopcem. Dziadkowie wychowują go bardzo dobrze, prawie niczego mu nie brakuje. Jedynym, czego nie doświadczył, jest poczucie własnych czterech kątów, gdzie może bez wstydu zaprosić kolegów, gdzie może pouczyć się i po prostu spokojnie żyć. Również babcia i dziadek chcą mieć miejsce w którym mogliby odpocząć, własny, piękny domek. Zasługują na to, wychowali najpierw trzy córki, a teraz dają z siebie wszystko, aby ich ukochany ,,synek“ jak to o nim mówią, miał jak najlepsze życie. Nie każdy bohater nosi w końcu pelerynę. A nawet ten najlepszy potrzebuję czasem pomocy – czytamy dalej w liście Julki do redakcji Polsatu.

No i udało się. W lutym przez pięć dni w domu Wiejaczków gościła ekipa programu Nasz Nowy Dom. Na planie byli producent Olga Toporowska, Katarzyna Dowbor i sztab fachowców, którzy zamienili zrujnowany budynek w ciepłe i przytulne miejsce. Remont odbywał się pod nadzorem Artura Witkowskiego, szefa ekipy budowlanej i Wojciecha Strzelczyka, architekta ekipy polsatowskiego programu.