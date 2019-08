Naszemiasto.pl na 25. Pol'and'Rock Festival 2019. W środku felieton Jurka Owsiaka, wywiady i zdjęcia festiwalowiczów

Na ostatniej konferencji prasowej Jurek Owsiak podsumował dotychczasowe dni festiwalu Pol'and'Rock 2019. Pomimo przykrych zdarzeń, do których doszło w "trzecim co do wielkości największym mieście w Polsce", Owsiak przedstawił mnóstwo pozytywnych danych, jak np. wyniki ogromnej zbiórki krwi na terenie festiwalu czy dużej liczby zarejestrowanych dawców szpiku.

Na koniec, Jerzy Owsiak pokazał festiwalowe wydanie gazety Naszemiasto.pl i podkreślił swój skromny udział w tworzeniu wyjątkowego pisma, które jest dostępne przez jeden dzień na terenie imprezy. W środku znajdziecie felieton Jurka, a także wywiady z artystami, których można było posłuchać podczas dawnego Woodstocku. Poza tym porozmawialiśmy z ratownikami, którzy zabezpieczają imprezę, a także ukazaliśmy niedostępne dla wszystkich miejsca. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć w ramkach.

Naszemiasto.pl od kilku lat jest patronem medialnym festiwalu Pol'and'Rock. Nasi dziennikarze pracują na miejscu, rozmawiają z Wami i odwiedzają niedostępne dla wszystkich zdjęcia. Efektów naszej pracy możecie szukać w festiwalowej gazecie oraz w: