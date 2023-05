Natychmiast usuń te 2 aplikacje na Android – niepozorne aplikacje mobilne z Google Play okazały się bardzo groźne. Sprawdź szczegóły

Cyberprzestępcy ponownie atakują. W sklepie Google Play z aplikacjami na Android wykryto dwa zainfekowane programy pod postacią bardzo niepozornych aplikacji. Jeśli je pobrałeś, to natychmiast je odinstaluj, zanim będzie za późno.

Nowoczesne technologie mają wile pozytywnych stron, od ułatwiania nam codziennych sprawunków, przez nowe możliwości rozwoju, aż po kontakty z ludźmi i rozrywkę. Niestety jak wszystko w życiu, mają także ciemne strony, a konkretnie pojawiają się osoby, wykorzystujące nowe narzędzia do własnych celów i to nie w odpowiedni i uczciwy sposób. Mowa oczywiście o cyberprzestępcach, którzy szczególnie upodobali sobie za cel użytkowników smartfonów korzystających z aplikacji mobilnych.

Aplikacje na Android – możliwości i zagrożenie

Na najczęstsze ataki ze strony cyberprzestępców narażeni są użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android. Jest to głównie spowodowane faktem, że Android obejmuje około 70% całego globalnego rynku smartfonów. Drugim powodem jest też to, że stosowany jest w urządzeniach wielu różnych producentów, przez co w przeciwieństwie do iOS nie jest tak jednolity w kwestii zabezpieczeń.

Jak jednak cyberprzestępcy atakują nasze smartfony? Właściwie są dwa najpopularniejsze sposoby, a jednym z nich są fałszywe wiadomości tekstowe, więc warto wiedzieć, jak chronić się przez oszustwami za pomocą SMS. Kolejnym praktykowanym przez przestępców sposobem są aplikacje mobilne.

Dwie zainfekowane aplikacje mobilne w Google Play

Cyberprzestępcy bardzo często umieszczają wszelkiej maści szkodliwe oprogramowanie w aplikacjach mobilnych dostępnych na rynku. W ten sposób użytkownicy myślą, że pobierają nowe, ciekawe narzędzie, a w tak zwanym międzyczasie, ukryte w nim wirusy infekują nasze urządzenia. W efekcie takie szkodliwe, zawierające trojany aplikacje m.in.:



Wykradają nasze dane,

bez zgody użytkownika zapisują go do płatnych subskrypcji i usług,

włamują się na konta bankowe i potrafią nawet wykonywać automatyczne przelewy.

Jak wiec widać, sprawa jest poważna, a wciąż pojawiają się informacje o kolejnych, zdemaskowanych aplikacjach zawierających trojany. Tylko w ostatnich dniach wykryto dwie kolejne, zainfekowane aplikacje mobilne i obie są bardzo niepozorne Pierwszy zainfekowany program to aplikacja Recipes & Cooking Tools skierowana do miłośników gotowania. Program oferujący przepisy i porady kucharskie w rzeczywistości infekuje urządzenia z systemem Android, na które został pobrany. Drugą groźną aplikacją okazał się program All in one 4K HD Video Player dla miłośników materiałów filmowych, który został dotychczas pobrany ponad 10 tys. razy.

Obie groźne aplikacje zostały już usunięte ze sklepu Google Play jednak osoby, które zdążyły go już pobrać, muszą same odinstalować aplikacje ze swoich urządzeń. Należy to zrobić jak najszybciej i mieć nadzieję, że nie zdążyły wyrządzić szkód. Dobrym pomysłem w przypadku posiadania powyższych aplikacji jest zmiana haseł po ich odinstalowaniu.

