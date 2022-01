Nauka zdalna wraca do szkół. Do kiedy potrwa i na jakich zasadach? Zmiany dotyczą uczniów szkół klas V-VIII i szkół ponadpodstawowych Magdalena Konczal

Nauka zdalna wraca do szkół od 27 stycznia 2022 roku. We wtorek minister edukacji ogłosił, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną nauczanie zdalne będzie obowiązywać uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Dzieci z klas I-IV i przedszkolaki wciąż będą uczyć się w sposób tradycyjny – w budynku szkoły lub przedszkola. Nauka zdalna ma trwać do 27 lutego 2022 roku. Terminy ferii zimowych nie ulegną zmianie.