Nawiedzone i upiorne miejsca w Małopolsce. Tam naprawdę straszy!

Tarnów, Kraków, Libiąż, Oświęcim, Nowy Sącz... lista miejsc, gdzie w Małopolsce widziano upiory, jest długa. Nieraz są to ruiny budynków, w których przed wielu laty doszło do zbrodni. Innym razem to podkrakowski las, w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła grupa studentów i do dziś ich nie odnaleziono.