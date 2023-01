Nawojowa. Gmina zamierza wybudować Centrum Rekreacji. Będzie tam m.in. tężnia solankowa, siłownia oraz pumptrack

Jak wyjaśnia wójt Kiełbasa, pomysł na budowę Centrum Rekreacji to odpowiedź na coraz powszechniejszą w miastach i ośrodkach podmiejskich "betonozę".

- Niestety to zjawisko dotarło także do Nawojowej, bowiem także i u nas zaczyna brakować miejsc, które mogłyby służyć mieszkańcom np. do spacerów czy ogólnie pojętej rekreacji. Kiedyś mogli korzystać z nawojowskiego parku, ale teraz znalazł się on w rękach prywatnych - mówi.