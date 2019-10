Netflix zapowiada koniec współdzielenia konta. Nie udostępnisz już hasła rodzinie lub znajomym? Netflix planuje zmiany [24.10.19 r.]

Netflix zapowiada koniec współdzielenia konta. Nie udostępnisz już hasła rodzinie lub znajomym? Netflix planuje zmiany Pixabay

Netflix nie wydaje się drogi, ponieważ jedno konto możemy dzielić z kilkorgiem znajomych. Jak się okazuje, to się może wkrótce zmienić. Netflix zapowiedział bowiem, że już niedługo nie będzie można udostępniać hasła do konta. Wiele wskazuje na to, że kontrowersyjna decyzja może mieć związek z trudnościami finansowymi znanej platformy telewizyjnej. Netflix popada w długi.