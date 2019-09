Nie chcemy już studiować, bo nie warto? Polacy masowo rezygnują ze studiów. Ukraińscy studenci wypełniają lukę po polskich studentach

O tym, czy warto studiować, mówi w naszym filmie Joanna Malinowska-Parzydło, Executive Partner Younicorn, była szefowa HR w TVN: Wyprodukowano magistrów, i to nie tylko w Polsce. To jest stracona generacja – tak ją nazwano w Stanach. Nazywa się tak ludzi, którym tytuł nie załatwia pracy, ponieważ dla nich po prostu pracy nie ma. My dzisiaj potrzebujemy powrotu do edukacji zawodowej. Potrzebujemy rzemieślników, my dziś potrzebujemy znakomitych, profesjonalnych fachowców.