Nie chcesz stracić 500 plus? Pamiętaj o wniosku na nowy okres rozliczeniowy. Kiedy środki mogą trafić np. do dziadków dziecka?

Pieniądze z 500 plus mogą trafić do dziadków dziecka?

Jednocześnie dodała, że nowym instrumentem, przez który można składać wnioski o 500 plus jest aplikacja mobilna mZUS na smartfony i tablety. – Aplikacja jest podłączona do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przez mZUS złożono około 1,5 tys. wniosków na 2,6 tys. dzieci. Wypełnienie wniosku zajmuje rodzicom i opiekunom kilka minut – wyjaśniła.

Rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy 2023. Co zrobić, żeby nie stracić świadczenia?

Od 1 lutego 2023 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.