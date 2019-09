Nie jesteś kobietą z klasą, jeśli nie stosujesz tych zasad

zobacz galerię (11 zdjęć) Francuzka może poświęcić wiele czasu swojej stylizacji, nigdy jednak się do tego nie przyzna. Paryski styl wymaga nieco nonszalancji – rezygnacji z makijażu lub włosów w lekkim nieładzie. Tej lekkiej niedbałości, nie należy jednak utożsamiać z niechlujstwem. Prawdziwa paryżanka potrafi być elegancka nawet w dżinsach i trampkach. Pxhere.com zobacz galerię (11 zdjęć)

Francuski styl, paryski szyk - na takie określenia możemy się natknąć w magazynach modowych lub na Instagramie. Ale o co właściwie chodzi? Czy wystarczy umalować usta czerwoną szminką i lekko rozwichrzyć włosy, by wyglądać jak pełna klasy Francuzka? Sprawdź to!