Nie wyrzucaj sałatki jarzynowej po świętach. Możesz zrobić z niej zupę. Sylwia Majcher poleca kuchnię w stylu zero waste

Jak nie marnować jedzenia?

W święta wielkanocne nasze stoły zapełnią się pysznymi potrawami. Warto dokładnie zaplanować jakie potrawy przygotujemy i ile jedzenia jest nam potrzebne, by nie marnować składników i tym samym nie zmarnować wydanych na nie pieniędzy.

Co zrobić, by nie marnować jedzenia? Sprawdziliśmy, co radzi Sylwia Majcher, dziennikarka, pasjonatka ekologii i autorka kilku książek, w tym bestsellera „Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku”.