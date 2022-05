Niebo w gębie. 10 najlepszych przepisów na Światowy Dzień Pieczenia 2022. Ciasta, torty i inne słodkości. Niech się wam upiecze! Katarzyna Puczyńska Mariola Szczyrba

Ciasto leśny mech jest nie tylko smaczne, ale też zdrowe, bo z dodatkiem szpinaku. Kliknij w zdjęcie, żeby zobaczyć najciekawsze przepisy na Światowy Dzień Pieczenia. Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (11 zdjęć)

Według kalendarza świąt nietypowych, 17 maja to Światowy Dzień Pieczenia 2022 - wyśmienita okazja do celebrowania i przygotowania pysznych, domowych wypieków oraz dzielenia się nimi z najbliższymi. Mamy dla was 10 smacznych, sprawdzonych przepisów na ciasta, torty, chleb i inne pyszności. Koniecznie wypróbujcie. Smacznego!