Niedługo zmienimy walutę na euro? Polska coraz bliżej spełnienia warunków przystąpienia do strefy euro

Kryteria przyjęcia do strefy euro są nazywane „kryteriami z Maastricht”, określone są w art. 140 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z konwergencji za 2020 r. przygotowane przez KE obejmuje siedem państw członkowskich, które są prawnie zobowiązane do przyjęcia euro: Bułgarię, Czechy, Chorwację, Węgry, Rumunię, Polskę, Szwecję.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis w oficjalnym komunikacie o sprawozdaniu stwierdził, że poszczególne kraje członkowskie są coraz bliżej euro, ale jeszcze nie wszystkie kroki ku nowej walucie zostały wykonane:

Sprawozdanie z konwergencji pokazuje, że niektóre kraje poczyniły bardzo obiecujące postępy, choć od przyjęcia wspólnej waluty wciąż dzieli je kilka ważnych kroków do wykonania. [...] Jednym z kamieni milowych na tej drodze jest przystąpienie do ERM II, do czego przygotowują się obecnie Chorwacja i Bułgaria. Wysiłki podejmowane przez oba te kraje przyjmujemy z dużym zadowoleniem.