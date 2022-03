„Niektóre dzieci w edukacji zdalnej rozkwitały”. Jak nauka online wpłynęła na popularność domowego nauczania? Rozmowa z Karoliną Cieślik

Mam wrażenie, że w Polsce o edukacji zdalnej mówi się raczej w negatywnym kontekście. W jakimś sensie jest to zrozumiałe, bo jej jakość pozostawiała wiele do życzenia. Nauczanie zdalne miało jednak swoje plusy. Jakie?

Edukacja zdalna pokazała nam, że można uczyć inaczej, na przykład wykorzystując technologie podczas zajęć. Oczywiście nie wszyscy robili to dobrze, wiemy, jak było. Natomiast trzeba powiedzieć, że edukacja zdalna otworzyła szkołę na nowe sposoby nauczania. Wcześniej to też się działo, ale bardzo powoli.