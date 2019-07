Nieprędko dowiemy się, kto odpowiada za długi Festiwalu im. Kiepury

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu nadal prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nadużyć przy organizacji Festiwalu im. Jana Kiepury w 2018 r. Zdaniem burmistrza Piotra Ryby, po przeprowadzonym audycie okazało się, że impreza kosztowała o 2,6 mln zł za dużo.

O 52. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju było głośniej kilka miesięcy po nim niż w trakcie trwania samej imprezy. Wszystko przez finansowe fiasko. Jako pierwsi o pieniądze zaczęli się upominać artyści, ale krótko po tym okazało się, że do zapłacenia jest prawie wszystko, a nad Centrum Kultury wisi groźba oddania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która na trzy lata (2018-2020) wynosi 1,3 mln zł. Powyborczy audyt Jeszcze przed wyborami do Piotra Ryby dochodziły informacje, że część artystów nie otrzymała wynagrodzenia za występ. Dlatego, zaraz po objęciu urzędu zlecił audyt 52. edycji festiwalu. - Sam audyt był przeprowadzony zgodnie z założoną wcześniej tezą, bo zamiast sprawdzić prawidłowość działania kierowanej przeze mnie instytucji, z góry zakładał, że doszło do jakichś nadużyć - komentuje Wojciech Król, który, jako dyrektor Centrum Kultury, był odpowiedzialny za organizację tej prestiżowej imprezy w uzdrowisku.

W ostatni dzień swojego urzędowania burmistrz Dariusz Reśko rozwiązał z nim umowę o pracę za porozumieniem stron. Dzień przed swoim odejściem dyrektor wysłał do wszystkich podmiotów pismo o uznanie długu. Według autorów raportu z późniejszego audytu, bez analizy głównego księgowego miał on zlecić do zapłaty 80 faktur na łączną kwotę 2,1 mln zł, mimo że w budżecie CK nie było pieniędzy na pokrycie tych faktur. Wykorzystano także zbyt dużą ilość paliwa do obsługi agregatu prądotwórczego oraz zapłacono za dużo za usługi hotelowe (noclegi miały obejmować dni, podczas których festiwal się nie odbywał). Król w oświadczeniu stanowczo zaprzeczył tym zarzutom

Sprawa dla prokuratury Audyt zakończył się zawiadomieniem do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa związanego z organizacją i rozliczeniem festiwalu. Prokuratura Rejonowa w Muszynie, do której skierowano pismo, wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie sprawy do większej jednostki. Ostatecznie śledztwo rozpoczęła 5 kwietnia Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, jednak po ponad trzech miesiącach wciąż nie ma decyzji czy sprawę umorzyć czy też rozpocząć śledztwo w sprawie przeciwko konkretnej osobie.

Na wyniki trzeba poczekać - Na razie śledztwo prowadzone jest w sprawie , a nie przeciwko komuś - wyjaśnia Magdalena Nowak, zastępca prokuratora rejonowego w Sandomierzu. Na razie prokuratura kończy przesłuchiwać świadków. Potem podejmie decyzję, dotyczącą powołania biegłego z zakresu księgowości.

Procedura powołania biegłego zajmie miesiąc, zaś biegły powinien zostać wyznaczony do końca sierpnia. Ponadto sądecka policja nie przesłuchała jeszcze wszystkich świadków i wniosła do prokuratury o przedłużenie terminu przesłuchań.

- Poprzednia edycja festiwalu i kłopoty z nią związane to już temat dla prokuratury. My skupiamy się na tegorocznej edycji - zapewnia Piotr Ryba. Dodaje, że władze chcą, aby 53. Festiwal im. Jana Kiepury wypadł jak najlepiej i był powodem do dumy. Burmistrz liczy w tym względzie na bogate doświadczenie dyrektora artystycznego prof. Tadeusza Pszonki oraz Julii Dubec-Dudycz, która po kilku latach przerwy, powróciła do kierowania Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

