Nierząd, zawodnik MMA, nielegalna broń i „panienki” z Krynicy, Limanowej i Sącza

Sprawą najpierw zajmował się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu i nie znalazł dowodów, że oskarżony trener kick boxingu, zawodnik MMA Dawid Ś. kierował gangiem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Antyterroryści zatrzymali go w Krynicy 11 października 2016 r. Przy okazji zapukali równocześnie do 11 mieszkań na terenie Małopolski, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Niektóre lokale Dawid Ś. wynajmował na nazwisko Daniela W. Policjanci sprawdzili, że ten mężczyzna kilka lat wcześniej stracił w Gdańsku dowód osobisty i nie miał pojęcia, że ktoś posługuje się jego dokumentem. Dawid Ś. podpisał się jego nazwiskiem na umowach o wynajem lokali, podłączenia gazu, prądu i usług internetowych. Przedstawiał się wtedy ludziom nieprawdziwym imieniem „Daniel” Dawid Ś. na portalu erotycznym umieszczał ogłoszenia naborze do pracy, a gdy dziewczyny się zgłaszały oceniał ich wygląd, organizował profesjonalne sesje fotograficzne i zdjęcia z numerami telefonów i anonsami umieszczał na tym portalu. Ogłaszał się, że oferuje „lokal i środki czystości”. Zmienił też system rozliczeń z panienkami. Najpierw wpłaciły mu 50 zł od klienta, ale potem ustalił, że będzie to 150 zł za cały dzień pracy w danym lokalu. Gotówkę odbierał osobiście lub przy wsparciu Kazimierza B.

Dawid Ś. po kilku miesiącach w celi zmienił jednak zdanie i potwierdził, że czerpał korzyści z nierządu, ale ile dokładnie zarobił tego nie potrafił określić.

- Znalezioną u mnie broń kupiłem w sklepie internetowym jako atrapę i nie widziałem, że trzeba mieć na nią pozwolenie - wyjaśniał. Potwierdził za to, że posługiwał się cudzym dowodem osobistym i podpisywał za Daniela W.

Kazimierz B. oraz współoskarżone dziewczyny zaprzeczały zarzutom. Sąd im uwierzył i nie przyjął, by całą czwórka tworzyła zorganizowaną grupę przestępczą, którą Dawid Ś. kierował. Od tego zarzutu zostali uniewinnieni. Zdaniem sądu są dowody, że zawodnik MMA ułatwiał kobietom uprawianie prostytucji i czerpał z tego niemałe zyski, które wyliczył na kwotę 192 tys. zł. Tyle oskarżony musi teraz oddać. Nie było też wątpliwości że miał nielegalną broń amunicję. Za łagodzące uznano przyznanie się do winy, dotychczasową niekaralność i fakt, że oskarżony nie zastraszał prostytutek i nie używał w stosunku do nich przemocy, by dla niego zarabiały. Na jego niekorzyść było jednak to, że proceder uprawiał dwa lata.