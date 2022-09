Niesamowity pociąg znowu ruszy w podróż po Europie. Orient Express: data uruchomienia, trasy, ceny biletów, zdjęcia wagonów

Pociąg marzeń naszych dziadków. Orient Express zachwycał podróżnych i artystów

Orient Express powstał w czasach, gdy podróże stały się jedną z ulubionych rozrywek zamożnych klas starego kontynentu. Granice Europy były otwarte, regiony ościenne jak Turcja i większa część Północnej Afryki były spacyfikowane i zmuszone do uległości, technologia szła naprzód i wszystkim wydawało się, że żyją w najlepszych czasach. To tzw. La Belle Epoque, czyli Piękna Epoka, gdy cały świat zdawał się usługiwać uprzywilejowanym Europejczykom.

Orient Express - pociąg, który przeszedł do legendy

Orient Express stał się sensacją zaraz po swoim pierwszym kursie w 1883 r. Szybko trafił do literatury, a z niej do filmu. To właśnie ten pociąg natchnął Agathę Christie do napisania powieści „Morderstwo w Orient Expressie”, w tym niezwykłym składzie Jan Fleming umieścił część akcji swych „Pozdrowień z Rosji” z Jamesem Bondem. Luksusowe wagony tego niebywałego pociągu stanowiły tło wydarzeń wielu innych powieści i filmów.