Nieszczęście na drodze w Tyliczu. Auto w poślizgu. Dwoje pieszych w szpitalu Stanisław Śmierciak

Stanisław Śmierciak

Idący poboczem szosy 74-letni mężczyzna i 64-letnia kobieta trafili do szpitala po potrąceniu ich przez samochód, który wcześniej wpadł w poślizg na zaśnieżonej drodze prowadzącej z Tylicza do Powroźnika. Trasie, która umożliwia przedostanie się pomiędzy drogami: krajową nr 75 i wojewódzką nr 971, bez konieczności wjeżdżania do centrum Krynicy-Zdroju.