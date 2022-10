Niezwykłe, jedyne w świecie takie znalezisko pomoże w walce z rakiem Dorota Stec-Fus

Próbki nowotworów przeleżały w archiwach Narodowego Instytutu Onkologii… kilkadziesiąt lat. Najstarsze pochodzą z lat 30 ub. wieku! Podobnych nie znaleziono dotąd nigdzie. Teraz stanowią bezcenny materiał, pozwalając m.in. na rozwinięcie badań nad wpływem niektórych wirusów, np. HPV, na rozwój raka. To niepowtarzalna okazja do sprawdzenia prawdziwości wielu teorii. Analizy potrwają kilka lat i potrzeba na nie sporo pieniędzy. Co ciekawe, w Krakowie są próbki pochodzące z lat 50.