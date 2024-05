Niezwykłe widowisko nad Krakowem i Małopolską! Zorze z fantastycznymi kolorami

Niecodzienny spektakl widoczny był nawet tam, gdzie to niemal niemożliwe. Były sygnały nawet z Bieszczad, że zorza jest widoczna między chmurami. W całej Małopolsce ludzie dzielili się zdjęciami. Były także z centrum Krakowa.

Zorza polarna, co to takiego?

Mówi się, że zorza pokazuje się nielicznym. Do jej oglądania trzeba chęci, cierpliwości, a przede wszystkim szczęścia. Tej nocy wszyscy, którzy mieli chęci, to mieli też szczęście.

Przypomnijmy, że zorza polarna powstaje na skutek burz magnetycznych na Słońcu. Ogromne ilości naładowanych cząstek są wyrzucane w kierunku Ziemi. Natrafiając na atmosferę i magnetosferę ziemską, pobudzając wodór i azot, wówczas powstaje to kolorowe widowisko - wielobarwne rozbłyski światła, zwykle w odcieniach czerwieni, żółci, zieleni.

Rozbłyski skierowana na Ziemię

- To wszystko działo się na stronie Słońca, która była skierowana na Ziemię. Wiele z tych rozbłysków wygenerowało koronalne wyrzuty masy (CME) i to wszystko zmierza teraz w stronę naszej planety (Ziemi) - informował popularyzator astronomii.

Wyjaśniał też, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które określane jest mianem "kanibalistyczne CME". Co to znaczy?

- Kolejne fale gęstej materii wyrzuconej ze Słońca podczas lotu pochłaniają się nawzajem, przybierając na sile. I takie właśnie nawarstwione CME może uderzyć w Ziemię najbliższej nocy - Karol Wójcik informował przed zjawiskiem zorzy, która oglądaliśmy na nocnym niebie.