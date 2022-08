Noc Nietoperzy 2022. Kiedy wypada, jak ją obchodzić? Gdzie w Polsce można spotkać nietoperze i czy piją ludzką krew? Emil Hoff

Zbliża się Noc Nietoperzy i warto poznać bliżej te niezwykłe stworzenia. Czy to prawda, że piją krew? Gdzie w Polsce można spotkać nietoperze? Na zdjęciu: happening we Wrocławiu, popularyzujący ochronę nietoperzy. Tomasz Hołod / archiwum Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Noc Nietoperzy 2022 zbliża się wielkimi krokami. To międzynarodowe święto, dedykowane niezwykłym ssakom. Nietoperze potrafią latać, śmigają po jaskiniach, choć niewiele widzą, przesypiają całą zimę bez jedzenia. Jakby tego było mało, ludzka wyobraźnia przypisała im wiele dodatkowych mocy i zachowań. Czy nietoperze rzeczywiście piją krew? Gdzie w Polsce można ich spotkać najwięcej? Czy trzeba wybrać się do górskiej jaskini, by spotkać nietoperza? Poznajcie bliżej te niezwykłe ssaki przed Nocą Nietoperzy 2022.