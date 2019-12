Noc pełna magii i czarów. Impreza ChillOut Vibes w Krynicy-Zdroju

To z pewnością była niezapomniana noc dla kryniczan. W Pijalni Głównej zrobiło się tłoczno, a to za sprawą wydarzenia Circus of Magic. Była to pierwsza tak niepowtarzalna klubowa impreza w naszym regionie. Goście mieli okazję przeżyć coś nadzwyczajnego, był to świat cyrku i magii połączony z elektronicznymi dźwiękami prezentowanymi przez 6 DJ-ów. Było to niesamowite show, nie zabrakło konkursów z z nagrodami i innych atrakcji.