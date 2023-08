Noc z burzami i nawalnymi deszczami. Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski na sobotę i niedzielę

Z komunikatu IMGW: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad.

Mapa i radar pogodowy w Małopolsce

Prognoza IMGW dla Małopolski na sobotę i niedzielę 5/6 sierpnia 2023

W sobotę po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, możliwe burze, miejscami również grad. Suma opadów miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie województwa do 26°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 18°C, na szczytach Tatr około 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr początkowo dość silny, w porywach do 70 km/h, później umiarkowany i porywisty, południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Tylko na krańcach wschodnich województwa przejściowo większe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz burze. Suma opadów do 40 mm, a lokalnie do 50 mm. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 14°C, w Tatrach około 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz burze. Suma opadów miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na zachodzie województwa do 26°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C, na szczytach Tatr około 12°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 85 km/h.