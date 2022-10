Noclegi na Boże Narodzenie i sylwestra 2022/23. Ceny wzrosły o 20%. Ile trzeba zapłacić za świąteczny weekend w Zakopanem czy Sopocie?

Ceny noclegów na Boże Narodzenie i sylwestra wzrosły o ok. 20%

Boże Narodzenie i Sylwester 2022/23: wysokie ceny noclegów, mało rezerwacji

W sezonie 2022/23 sytuacja wygląda jednak odmiennie. Branża hotelarska obawia się, że szybko rosnące ceny noclegów wyhamują zapał Polek i Polaków do organizowania wypoczynku w górach lub nad morzem w okresie świąteczno-noworocznym. Ile może kosztować przeciętny nocleg w Zakopanem w okresie Bożego Narodzenia i sylwestra 2022/23?

Boże Narodzenie i sylwester to okres gorączkowej turystycznej aktywności w całej Polsce, zwłaszcza w górach. Polacy w minionych latach masowo rezerwowali popyty w hotelach i pensjonatach, przede wszystkim na Podhalu, by spędzić Święta, a potem powitać Nowy Rok w malowniczej scenerii.

Sylwester 2022/23 odwołany? Polacy wstrzymują się z rezerwacjami

Nowa ankieta Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego wskazuje, że póki co Polacy ociągają się z dokonywaniem rezerwacji w hotelach na okres świąteczno-noworoczny 2022/23. 92% ankietowanych hoteli zgłosiło poniżej 30% obłożenia na grudzień 2022.

Natalia Jaworska, ekspertka z portalu Noclegi.pl, pośredniczącego w rezerwacjach noclegów w całej Polsce, zauważa, że liczba rezerwacji na okres Bożego Narodzenia 2022 jest podobna do tej sprzed roku, choć nadal mniejsza niż w 2019 r., ostatnim przed pandemią koronawirusa. Za to rezerwacji na Sylwestra jest obecnie ok. 25% mniej niż w tym samym okresie w zeszłym sezonie 2021.