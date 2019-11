Nocna mobilizacja do wojska. Zapukano do drzwi rezerwistów

W środku nocy z poniedziałku na wtorek 18 i 19 listopada oraz we wtorek rano 10 osób z powiatu olkuskiego dostało pilne wezwania do wojska. Wezwania dotyczyły ćwiczeń, które są organizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Takie same wezwania trafiają lub już trafiły do mieszkańców powiatu krakowskiego.

Osoby, które otrzymały dokument nie wiedzą co ich czeka oraz na ile zostaną zakoszarowani. Jeśli jednak zignorują wezwanie, muszą liczyć się z konsekwencjami. Zobacz galerię (7 zdjęć) - Potwierdzam, że są prowadzone ćwiczenia. Nie mogę jednak potwierdzić, ani ich terminu, ani miejsca, ani też liczby osób, ponieważ są to informacje niejawne - wyjaśnia w rozmowie z nami major Wojciech Olejarz pełniący obowiązki Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić wezwania są na środę 20 listopada na godzinę 11 do Jednostki Wojskowej w Rząsce w gminie Zabierzów koło Krakowa. Dostali je również mieszkańcy powiatu krakowskiego. Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu we Wrocławiu. Tam wówczas 1,5 tys osób miało się stawić w czwartek 14 listopada w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia przy ulicy Trzmielowickiej w Leśnicy. Wezwania na ćwiczenia organizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa również dostarczane były w środku nocy z wtorku na środę 12 i 13 listopada i w środę rano. Obywatele zdolni do pełnienia służby wojskowej mogą w każdej chwili zostać powołani do spełnienia swoich obowiązków wobec ojczyzny. Dlatego też żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne, muszą się liczyć z tym, że i oni mogą zostać wezwani na ćwiczenia w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Wojsko nie zdradza w jakich miejscowościach będzie jeszcze prowadzić działania mobilizacyjne. Z kolei w niedzielę 17 listopada w wadowickiej Komendzie Powiatowej policji odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 2019”. Wzięło w nich udział 20 rezerwistów z zasobów lokalnej Wojskowej Komendy Uzupełnień, którzy stanowią uzupełnienie kadrowe na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych policji przewidzianych do militaryzacji, doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno-informacyjnych czy wydawania wyposażenia i umundurowania. Podobne ćwiczenia prowadzone były równolegle w wielu innych komendach w Polsce. Czytaj także Najgorętsze chrzanowianki na Instagramie [ZDJĘCIA]

