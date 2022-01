Nocna (nie)przygoda jadących fiatem po górskiej szosie koło Krynicy

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Alarm o samochodzie osobowym leżącym w rowie i wywróconym kołami do góry dotarł do sądeckich strażaków dziewiętnaście minut po godzinie pierwszej. Zgłaszający konieczność wysłania natychmiastowej pomocy lokalizował to przykre zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Florynka.

W środku nocy oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu skierował do akcji rotę z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju oraz druhów z ochotniczych straży pożarnych Florynka i Grybów - Biała Wyżna.

Samochodem, który rozbił się wypadając z szosy i dachując, był fiat z dwoma osobami wewnątrz pojazdu. Obydwie wymagały pomocy medycznej.

Starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu mówi, że jadący fiatem, pomimo groźnego wypadku, i tak mogą mówić o wielkim szczęściu. Gdyby auto, którym podróżowali, wypadło z jezdni kilka metrów dalej, wpadłoby w głęboki kanał odprowadzający wodę i być może roztrzaskało się betonowy przepust. Jeżeli jadący wyszli by z takiej opresji z życiem, to doznali by bardzo groźnych obraże.