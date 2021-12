Nocny ogień w Grybowie. Przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Ogniowe larum z Grybowa dotarło do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w poniedziałek osiem minut przed godziną dwudziestą pierwszą. Nocny alarm poderwał do działania druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów - Biała Wyżna. Dla nich był to już drugi wyjazd tego dnia, bo po południu uczestniczyli w działaniach ratujących młodego mężczyznę, którego nogi wciągnęła maszyna do zrywania asfaltu z nawierzchni szosy.

W mroku grybowscy pożarnicy - ochotnicy spieszyli na ul. Kościuszki. Te która prowadzi z centrum miasteczka w kierunku Gorlic i jest fragmentem drogi krajowej nr 28. Jako wsparcie dołączył do nich zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu.

Strażacy byli szybsi od rozprzestrzeniającego się ognia i skuteczni w działaniu. Dom został ocalony.

