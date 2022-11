Nocny wypadek na DK 75 nieopodal Krynicy-Zdroju. Ranny kierowca w szpitalu

W środku weekendowej nocy, dziesięć minut przed godziną pierwszą, oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu został zaalarmowany o bardzo groźnie wyglądającym wypadku na odcinku drogi krajowej nr 75 prowadzącym na południe od Nowego Sącza.

W miejscowości Nowa Wieś w gminie Łabowa samochód osobowy leżał wywrócony na dach blokując jeden pas ruchu. Zdruzgotanym pojazdem by seat ibiza. Ruch na drodze nr 75 prowadzącej do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov oraz do Krynicy-Zdroju został zablokowany.

Akcję ratowniczą podjęli druhowie z ochotniczych straży pożarnych w Nowej Wsi oraz Łabowej. Bardzo szybko przyjechał też zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju. Na miejsce przykrego zdarzenia dotarł ambulans Pogotowia Ratunkowego.

Skutkiem wypadku okazało się nie tylko rozbicie samochodu. Poważnych obrażeń doznał, niestety, kiero9wca roztrzaskanego wozu. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Przyczyny i okoliczności nocnego wypadku ustala policja.