Norbert Huber poprowadził Polskę do finału mistrzostw Europy! Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka gwiazda polskiej siatkówki! 16.09.2023 Dominik Berneński

Norbert Huber przebojem wdarł się do reprezentacji Polski. Jest jaśniejącą gwiazdą polskiej siatkówki! Potężne zagrywki, silne ataki i udane bloki. Na boisku jest nie do zatrzymania. Jego świetna gra poprowadziła Polaków do zwycięstwa nad Słowenią i finału Mistrzostw Europy! A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber? Zobaczcie prywatne zdjęcia!