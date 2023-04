Nowa atrakcja turystyczna w Karkonoszach. Nowoczesne Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne zachwyca

Nowa atrakcja turystyczna w Karkonoszach

Ta ogromna inwestycja powstała na terenie zespołu pałacowego z XVIII wieku. Pałac w Sobieszowie do końca II wojny światowej był centrum zarządzania majątkiem rodziny Schaffgotsów. Po wojnie pałac przebudowano na potrzeby szkoły technicznej o profilu rolniczym. W 2013 roku Pałac Sobieszów został przejęty przez Karkonoski Park Narodowy i rozpoczęto prace przygotowujące do budowy centrum edukacyjnego, które możemy odwiedzać już od jutra.

Zwiedzanie wystawy „Klimatyczne Karkonosze” trwa ok. 1–1,5 godziny. Wystawa edukacyjna o charakterze historycznym „Pałac Sobieszów” trwa ok. godziny. Obie ekspozycje dostępne są w językach polskim, niemieckim, angielskim i czeskim. Dla gości ze specjalnymi potrzebami przygotowana została audiodeskrypcja oraz zwiedzanie w polskim języku migowym (PJM).

Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne KPN – Pałac Sobieszów to miejsce, gdzie można wybrać się, aby poznać dwie wystawy stałe „Klimatyczne Karkonosze” oraz „Pałac Sobieszów”.

Czym jest Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Pałac Sobieszów?

To miejsce, gdzie możemy poznać Karkonosze od podstaw w formie ciekawych eksperymentów. Przygotowane dla zwiedzających stanowiska multimedialne angażują wszystkie zmysły do poznawania przyrody. „Klimatyczne Karkonosze” to wystawa, która buduje nastroje towarzyszące obcowaniu z naturą – widzimy światło przeświecające przez korony drzew, czujemy drgania towarzyszące powstawaniu gór, otacza nas mrok i niepewność, gdy w lesie zapada noc. Wykorzystanie zmysłów poprzez doświadczanie różnych faktur, dźwięków, a nawet zapachów buduje pamięć i wiedzę o Karkonoszach.

Karkonoski Park Narodowy otworzył nową atrakcję turystyczną w sercu Karkonoszy. Eliza Ciepielewska

W tak skomponowanej przestrzeni znalazło się też miejsce na szereg aktywności opartych na eksperymentach – w sali „Przez wszystkie piętra Karkonoszy” sprawdzimy, jak wartki jest nurt górskiego strumienia, w sali „Sen nocy leśnej” dowiemy się, gdzie nocą kryją się zwierzęta, a w sali „Laboratorium” przyjrzymy się z bliska, jak zbudowane jest skrzydło motyla. Przez ekspozycję prowadzi nas pojedyncza kropla wody, którą z „chmury” uwalnia zwiedzający. Górski potok prowadzi ją w dół karkonoskich zboczy, aż w końcu kropla trafia do miejsca, w którym „paruje” i wraca do chmury, zamykając tym samym symboliczny obieg wody w przyrodzie.