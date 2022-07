Nowa zakopianka Rdzawka - Nowy Targ. Będzie opóźnienie. O wiele miesięcy ZDJĘCIA red.

Pracę idą pełną parą, ale… będzie opóźnienie. I to niemal roczne. Chodzi o budowę nowej zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Koniec robót nie nastąpi w trzecim kwartale 2023 roku, ale w połowie 2024 roku. Co ciekawe, o tym, że może dojść do poślizgu, wiadomo było już na początku robót.