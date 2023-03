Nowatorska operacja w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dla operowanej dziewczynki to była jedna szansa

- Płyn ten jest stopniowo podgrzewany do 41 – 42 stopni. Gdy to nastąpi, podaje się chemioterapeutyk. Z kolei ten podgrzany chemioterapeutyk skuteczniej niszczy komórki raka, które jeszcze pozostały. Co więcej, chemioterapia dożylna nigdy nie zapewniłaby takiej penetracji do miejsca operowanego i całej jamy otrzewnej – tłumaczy prof. Górecki.