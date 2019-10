Nowatorskie podgrzewacze tytoniu są „właściwe dla ochrony zdrowia publicznego” w USA. Dlaczego?

Po dwóch latach wnikliwych badań agencja ogłosiła, że dopuszczenie na rynek pierwszego alternatywnego produktu tytoniowego, czyli IQOS, będzie „właściwe dla ochrony zdrowia publicznego”. Powód? Podgrzewające (a nie spalające) tytoń wyroby dostarczają użytkownikom nikotynę, ograniczając znacząco przy tym liczbie toksyn zawartych w dymie papierosowym.

Przełomowa decyzja FDA w sprawie IQOS

Przełomowa decyzja FDA wzbudziła ogromne zainteresowanie na całym świecie, albowiem stanowi potwierdzenie wagi, jaka agencja przywiązuje do strategii ograniczania szkodliwości wyrobów tytoniowych. Po drugiej stronie stoją zwolennicy starej opartej na zakazach strategii „rzuć palenie albo umieraj” (quit or die), obowiązującej także m.in. w Polsce.

Jak wynika z licznych badań oraz doświadczeń specjalistów zaangażowanych w walkę z nałogiem, znaczny odsetek użytkowników wyrobów tytoniowych nie chce lub nie umie z nich zrezygnować – i to pod żadnym pozorem. Naukowcy zwracają uwagę, że w tym wypadku strategia „quit or die” jest nieskuteczna, albowiem nie przybliża do głównego celu, jakim jest wyeliminowanie papierosów. Dlatego coraz więcej krajów dopuszcza stosowanie wobec palaczy podejścia „quit or try”, czyli rzuć palenie albo spróbuj wyrobów potencjalnie mniej szkodliwych. Jest ona znacznie skuteczniejsza, co potwierdzają doświadczenia takich krajów, jak Japonia. Miliony nałogowych palaczy papierosów przestawiło się tam na nowatorskie produkty, najwyraźniej - z pożytkiem dla siebie i całego otoczenia, narażanego dotąd na wdychanie dymu.