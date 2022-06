Nowe atrakcje w Energylandii. Gigantyczne młyńskie koło i największy w Polsce aquapark. Zobacz ZDJĘCIA Redakcja

Nowe atrakcje otwarto we wtorek (28 czerwca) w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Do dyspozycji gości oddane zostały gigantyczne młyńskie koło Wonder Wheel oraz kolejna część największego w Polsce aquaparku.