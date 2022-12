Nowe szczegóły na temat Marvel's Spider-Man 2 już wkrótce? Gra pojawiła się w PlayStation Store. Będzie nowy trailer?

Marvel's Spider-Man to przygodowa gra akcji, która zadebiutowała jako exclusive na PlayStation 4 w 2018 roku, opowiadająca o perypetiach Petera Parkera jako tytułowego Człowieka Pająka. Gra okrzyknięta została jednym z wielkich hitów. Pod względem fabuły porównywana była do najlepszych filmów o Spider-Manie, natomiast rozgrywka - przede poruszanie się jako Spider-Man po Nowym Jorku - to była sama przyjemność.

Producent Insomniac Games niedługo później, bo w 2020 roku wypuścił kolejną grę - Spider-Man: Miles Morales - znacznie krótszą od oryginału i traktowanym jako przystawka przed pełnoprawną kontynuacją. Tytuł przedstawiający Milesa, czyli drugiego Człowieka Pająka, również zebrał świetne recenzje.

