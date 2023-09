Nowe utrudnienia na zakopiance. W poniedziałek zamkną jeden pas jezdni i ograniczą prędkość. Te zmiany wymuszają roboty budowlane

- Jezdnia na odcinku około 100 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Wesołą zostanie zwężona do jednego, lewego pasa ruchu. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę - zapowiada Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach modernizacji drogi krajowej nr 7 w tym miejscu - na prawym pasie ruchu zamontowane zostaną ekrany ochronne.

- Są niezbędne do przeprowadzenia remontu muru oporowego przy drodze krajowej nr 7. Wymienimy balustradę, uszczelnimy rysy i pęknięcia, usuniemy skorodowany beton i zabezpieczymy całość powłoką antykorozyjną - Kacper Michna wymienia zakres planowanych prac.

Utrudnienia związane z pracami na zakopiance w Libertowie potrwają od od 18 do 27 września. Obowiązywać będzie tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Prace mają być prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6 do 14. Codziennie po godzinie 14 i w weekend inwestor zapowiada przywracanie ruch dwoma pasami.