Nowi mieszkańcy Ogrodów w Muszynie to kukabury chichotliwe

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

Kukabura chichotliwa (łowiec olbrzymi) to gatunek średniego ptaka z rodziny zimorodkowatych. Na co dzień zamieszkuje wschodnią i południowo-wschodnią Australię. Introdukowany na Tasmanii i w południowo-zachodniej Australii. Ptak, żywiący się owadami, bezkręgowcami i małymi ssakami, w naturalnych warunkach dochodzi nawet do 340 gramów. Z innych ciekawostek wart wyróżnienia jest jego donośny szczebiot.