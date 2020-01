Nowosądecki SOR oblężony. Szpital wstrzymuje przyjęcia na oddziały

- Szpital ma jednak ograniczone możliwości i liczbę łóżek, a tych zaczyna brakować. Trzeba było znaleźć rozwiązanie, żeby zabezpieczyć miejsca ratujące życie - zaznacza Zelek-Rachtan. - Dlatego wstrzymane są do odwołania przyjęcia planowe na oddziały nieoperacyjne, czyli internistyczno-kardiologiczny, chorób wewnętrznych i pulmonologii. Nie przyjmujemy osób, które mają skierowanie na oddziały, jeśli nie są one pilne.

Mimo to miejsc czasem brakuje. Na oddziale internistycznym jest 40 łóżek, wczoraj były tylko trzy wolne. Zajęte były wszystkie 24 łóżka na oddziale wewnętrznym i 30 na pulmonologii.

Jak zaznacza rzeczniczka sądeckiego szpitala, duże obciążenie SOR-u wiąże się też z tym, że na oddział zgłaszają się pacjenci, którzy powinni szukać pomocy u lekarza pierwszego kontaktu. To osoby, które po godz. 18, czy w weekend albo święta zgłaszają się z objawami przeziębienia, grypy, czy innej choroby, która nie zagraża ich życiu. Tymczasem swoje kroki powinni kierować również do szpitala, ale do lekarza mającego nocny i świąteczny dyżur.

Jednak największym problemem sądeckiego szpitala, jak też placówek w całej Polsce, jest brak lekarzy chętnych do pracy na SOR.

- Jak wynika z kontroli i badań Narodowego Funduszu Zdrowia, to właśnie oddział ratunkowy w Nowym Sączu jest jednym z najbardziej obciążonych w Małopolsce. Pewnie w jakimś stopniu to zniechęca do podjęcia pracy, bo nie jest ona łatwa - mówi Zelek-Rachtan. - Zaznaczę, że zarobki wcale nie są najgorsze, więc to nie kwestia wynagrodzenia.