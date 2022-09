Nowy ranking najtańszych miast w Europie na weekend - jest jedno z Polski. Gdzie warto wyskoczyć na city break jesienią 2022? Emil Hoff

Powstał nowy ranking najtańszych i najdroższych miast na weekend we dwoje w Europie. Na podium znalazło się jedno polskie miasto. Warto sprawdzić, gdzie najbardziej opłaca się wybrać na wycieczkę jesienią 2022, których miejsc unikać i jak zmieniły się ceny city breaków w stosunku do poprzedniego sezonu 2021.

Wakacje już za nami, ale to nie oznacza, że mamy wszyscy siedzieć w domach. Dobra pogoda nadal zachęca do podróżowania. Nowy ranking najtańszych i najdroższych miast w Europie na weekend dla dwojga na jesień 2022 to świetna wskazówka, gdzie najbardziej opłaca się wybrać na najbliższy city break. W najtańszym mieście weekend kosztuje zaledwie 1121 zł za dwie osoby. W zestawieniu wysokie miejsce zajmuje jedno miasto z Polski – ile tam kosztuje weekendowy wypad jesienią 2022?