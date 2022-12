Nowy ranking paszportów. Które państwo wydaje najsilniejsze paszporty na świecie? Kto może wjechać bez wizy do największej liczby krajów?

Zima to czas podróży do ciepłych krajów, jak Egipt, Chorwacja, Hiszpania czy Włochy, gdzie słońce pozwala zapomnieć o trzaskającym w Polsce mrozie. Niektórzy w tym czasie chętnie wybierają się na drugą stronę globu, by zasmakować nieco egzotyki np. w Tajlandii. By jednak ruszyć się gdzieś poza Unię Europejską, potrzebujemy paszportu. Powstał nowy ranking siły paszportów 2022, wskazujący, które państwa wydają najbardziej przydatne paszporty, pozwalające dostać się do największej liczby krajów. Który paszport jest najsilniejszy i jak wypada na tle innych polski dokument?

Nowy ranking siły paszportów 2022

Ranking siły paszportów 2022 został stworzony przez Arton Capital, firmę zajmująca się doradztwem finansowym. Analitycy już od 2015 r. corocznie tworzą zestawienie Passport Index, by przekonać się, które państwo wydaje paszporty o największej sile przekonywania, tzn. otwierające najwięcej przejść granicznych.

Jak mierzy się siłę paszportu?

Państwa w rankingu zostały ułożone według łącznego wyniku (moblity score), obliczanego m.in. na podstawie liczby krajów, do których można wjechać, posiadając wydany w danym państwie dokument. Wiele paszportów daje podobny wynik, więc liczne państwa zajmują tę samą lokatę ex aequo. Konkretne lokaty to w przypadku tego rankingu raczej kategorie jakościowe, ułożone od najwyższej do najniższej. W ramach każdego miejsca (każdej kategorii) państwa uszeregowane są według liczby krajów, do których na wydanym przez nie paszporcie można wjechać bez wizy, z wizą do wykupienia po przybyciu i ze zwykłą wizą, do załatwienia w konsulacie lub online, ale jeszcze przed przybyciem do kraju docelowego.

Najsilniejszy paszport świata – zwycięzca może zaskoczyć

Z nowego rankingu wynika, że w 2022 r. państwem wydającym najsilniejsze paszporty na świecie są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na paszporcie ZEA można wjechać aż do 198 krajów, w tym do 121 bez wizy, do 59 z wizą po przylocie i do 18 ze zwykłą wizą. Łączny wynik (mobility score) paszportów ZEA to 182. Według rankingu Passport Index 2022, najsilniejsze na świecie paszporty wydają Zjednoczone Emiraty Arabskie. tasfoto, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Miejsce 2. zajmuje aż 11 państw

Miejsce 2. w rankingu zajmują te kraje, których paszporty mają łączny wynik na poziomie 173 punktów. Tutaj prym wiodą Niemcy, którzy mogą wjechać bez wizy do 127 krajów. Za nimi uplasowali się Szwedzi (bezwizowo do 126 krajów), Finlandczycy, obywatele Luksemburga, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niderlandów, Austrii, Szwajcarii i Południowej Korei.

Polskie paszporty wysoko: trzecie miejsce ex aequo z paszportem amerykańskim

Na trzecim miejscu znajduje się aż osiem państw, których paszporty uzyskały wynik 172 punktów. Jeśli chodzi o ruch bezwizowy, zwyciężyła Dania (125 krajów), za nią jest Belgia, Portugalia i Norwegia.

Polski paszport pozwala wjechać bez wizy do 122 krajów. Tym samym wyprzedził w rankingu dokument wydawany w Irlandii (117), Stanach Zjednoczonych (116) i na Nowej Zelandii (115). Polacy dostają wizę po przybyciu na miejsce w 50 krajach, a 26 państw nadal wymaga od nas tradycyjnej wizy. W rankingu z 2022 r. paszporty wydane w Polsce znalazły się na trzecim miejscu pod względem siły. To przeskok o dwa miejsca w górę w stosunku do 2021 r. marchello74, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Najsłabsze paszporty świata: kto ma najgorzej?