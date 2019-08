Nowy Sącz. Czerwiński: Drugie miejsce na liście to nie degradacja

Choć prezydent Andrzej Duda nie ogłosił jeszcze terminu wyborów, to powoli poszczególne partie polityczne odsłaniają swoje karty i nazwiska osób, które będą walczyć o mandaty do Sejmu i Senatu.

Do tegorocznych wyborów parlamentarnych Platforma Obywatelska idzie w koalicji z Nowoczesną pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. We wtorek (30 lipca) Grzegorz Schetyna ogłosił nazwiska osób, które wystartują z pierwszego i drugiego miejsca list KO w poszczególnych okręgach wyborczych. Zaskoczenie w okręgu wyborczym numer 14 (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski i zakopiański) jest pierwsze miejsce Jagny Marczułajtis-Walczak, byłej snowboardzistki i posłanki KO wybranej w okręgu krakowskim, która pochodzi z Podhala.

Andrzej Czerwiński, lider PO na Sądecczyźnie, będzie startował z drugiego miejsca. Wiele osób pyta, co się stało, że osoba, która już pięć razy (po raz pierwszy w 2001 r.) startowała do Sejmu z pierwszego miejsca listy wyborczej Platformy Obywatelskiej za każdym razem uzyskując mandat, nie będzie liderem. Na to pytanie poseł Czerwiński odpowiedział podczas czwartkowej, 1 sierpnia, konferencji prasowej.