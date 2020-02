Nowy Sącz. Dwa miesiące aresztu lub 20 tys. zł kaucji dla podejrzanego o postrzelenie harcerza

- To, co się stało, to było zdarzenie przypadkowe. Zarzut wobec zagrożenia życia wszystkich uczestników posiedzenia w lesie w mojej opinii jest na wyrost i hipotetyczny, bo padł jeden strzał - podkreśla adwokat, który bronił m.in. sądeckiego Al Capone. - Mój klient jest załamany i strasznie przeżywa to, co się stało. Czuje się w tym wszystkim zagubiony.

Jak podkreśla, Bartłomiej P. przyznał się do obecności w lesie i strzału. Sam też w poniedziałek (3 lutego) zgłosił się na policję.

- Z internetu się dowiedział, co się stało. Nie miał świadomości, że strzelając w kierunku lasu, kogoś trafił - zaznacza mec. Karp. - Samochodem kolegi, który prowadził, podjechali pod las. Mój klient wysiadł za potrzebą i postanowił przestrzelić pistolet wiatrówkowy, który posiada. Miał ze sobą tylko słabą latarkę, a było ciemno. Ogień nie płonął. Zaświecił latarką w kierunku lasu i nikogo nie widział. Wystrzelił niemądrze, bo na wprost, zamiast w ziemię, czy w powietrze.