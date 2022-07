Nowy Sącz. Finałowy koncert Święta Dzieci Gór przyciągnął tłumy sądeczan. Barwne widowisko odbyło się w amfiteatrze w Parku Strzeleckim Joanna Mrozek

Święto Dzieci Gór wpisało się na dobre w wakacyjny krajobraz Nowego Sącza. To czas potkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, Uczestnikami barwnego festiwalu były polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczyło ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Finałowy koncert odbył się w sobotę w amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu i przyciągnął tłumy.