Nowy Sącz. Kto będzie odśnieżał drogi i ulice w mieście? Od kiedy i za a ile?

Firma z Gródka odśnieży główne ulice

- Zaproponowali oni swoje usługi za kwotę ponad 9 mln 300 tys. zł, podczas gdy ich rywal czyli przedsiębiorstwo SUEZ Południe, wyceniło swoje usługi na blisko 11 mln zł - mówi.

Umowa obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku do końca 2024 roku, zaś wykonawca usługi będzie musiał zatroszczyć się o usuwanie z miejskich ulic śniegu, zasp, błota pośniegowego oraz zadbać o to, żeby nie było na nich ślisko. Firma musi także zadbać o to, aby śnieg usunięty z ulicy nie zalegał na chodnikach. Pojazdy do odśnieżania będą również działały w systemie monitorowania GPS/GPRS tak, by można je było łatwo zlokalizować.

Na realizację zamówienia miasto przeznaczyło 8 mln zł.