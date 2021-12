Nowy Sącz. Nie ma sądeckich świąt bez „Pastorałki sądeckiej” Jerzego Masiora i Aleksandra Porzucka

Nim wdzięczna pastorałka trafiła do serc i do tysięcy sądeckich domów, była częścią spektaklu. „Pastorałką, walczykiem, kolędą i smykiem – Sądecki Musical Pastoralny” aktorzy Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego zagrali tylko raz, 22 stycznia 1988 roku. Jerzy Masior początkowo napisał jedną pastorałkę, a dopiero później cały cykl, do którego Aleksander Porzucek skomponował muzykę. Możliwe, że „Pastorałka sądecka” była tą pierwszą. Utwór jest o tyle szczególny dla nowosądeczan, że jest mocno zakorzeniony w kontekście sądeckim – w jego treści powtarzają się nazwy własne rzek i dzielnic Nowego Sącza. W refrenie Porzucek sięgnął do ludowej pieśni sądeckiej „W Dunajcu woda dziewczyno”, żeby osadzić pastorałkę w sądeckim regionalizmie. To właśnie on wraz z żoną Barbarą wypromowali pastorałkę, wykonując ją przy okazji różnych programów świątecznych, a tym samym rozsławiali. W 2011 roku nagrali w studio Regionalnej Telewizji Kablowej specjalny świąteczny klip ze znanymi sądeczanami (m.in. Leszek Zegzda, Antoni Malczak, Bogusław Kołcz, Aleksander Rybski, Bożena Jawor, Zbigniew Ślipek, Robert Ślusarek) i młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu (m.n. Aleksandra i Alicja Chapko, Mateusz Bieryt).