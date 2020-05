Nowy Sącz. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Opieka całodobowa Nowy Sącz. Gdzie w nocy do lekarza Nowy Sącz

FLESZ -Telemedycyna to więcej niż e-recepty

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Adresy i telefony

Młyńska 5

33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48184425801, +48795531807

e-mail: sns@pro.onet.pl

1200504@zoz.org.pl

Rytro 541, Rytro

tel.: +48185424144,

Piłsudskiego 61, Limanowa

tel.: +48183301795,

Dyżurujący lekarz udziela porad:

-w warunkach ambulatoryjnych,

-w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

-telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

-nagłego zachorowania;

-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny -uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.