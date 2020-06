W sobotni wieczór odbył się pierwszy koncert w mieście poluzowaniu obostrzeń związanych z epidemię koronawirusa. W Małopolskim Centrum Kultury Sokół wystąpił Tomasz Jarosz, wokalista zespołu Lachersi i finalista „Szansy na sukces. Opole 2020” oraz Justyna Jędrusik, która również brała udział we wspomnianym programie. Artyści wykonali covery znanych utworów we współczesnych aranżacjach, zaś towarzyszył im Maciej Nieć wraz z zespołem. Koncert odbył się na zewnątrz Sokoła i, pomimo deszczowej pogody, mieszkańcy miasta zdecydowali się spędzić sobotni wieczór z dwójką utalentowanych sądeczan. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.